Hát itt meg mi történik? – Nyugati harcjárművekkel parádéznak Moszkvában

Nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen számos nyugati harcjármű látható az orosz főváros egyik terén. Várhatóan hamarosan nagy szerepet kapnak majd a kiállított eszközök.

Az elmúlt hetekben több videó is keringett a közösségi médiás felületeken, amelyeken az oroszok szállítják az Ukrajnában zsákmányolt nyugati eszközöket. Az nem újdonság, hogy az oroszok szeretnének felvágni a harctéri sikereikkel a lakosság számára, nem véletlen, hogy kiállítás is nyílt a megszerzett páncélosokból és más harci eszközökből Moszkvában. Most azonban az egyik térre kezdték kipakolni a számos különböző zsákmányt. Az időzítés egyáltalán nem véletlen, mivel közeleg a május 9-e, azaz a Győzelem napja Oroszországban.

More trophies on Poklonnaya Hill in Moscow!- M777 howitzer- American armored vehicles pic.twitter.com/F0F2deQuUn — Lord (Bebo) April 26, 2024

Várhatóan az akkor rendezendő katonai parádén fogják felvonultatni a megszerzett nyugati eszközöket.

Meg kell jegyezni, hogy nem csak a frissen megszerzett eszközök vannak a felvételen, hanem például egy második világháborús német Marder 2-est kiállítottak. A háború eleje óta az oroszok szinte mindenféle eszközt megszereztek, amelyet aztán vélhetően a különböző üzemekbe szállítanak, hogy az utolsó csavarig áttanulmányozhassák őket. Ezt követően kerülhetnek a közönség elé a hasonló fegyverek. Korábban egy német gyártmányú Leopard 2A6-os harckocsit lehetett látni, amint Oroszországban szállítják.

Címlapkép forrása: Getty Images