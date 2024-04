Nem csillapodnak az amerikai egyetemeket felforgató tüntetések

Csütörtökön New Yorkban bő egy héten belül már a negyedik intézménynél kezdődött palesztinpárti demonstráció, ezúttal a City College of New York épületeinél vonultak ki diákok. A tüntetéseket országszerte tovább szította, hogy a Columbia Egyetem kampuszán a múlt héten több mint 100 résztvevőt tartóztattak le,

Az egyetem azonban azóta tárgyalásokat folytat a demonstrálókkal.

New Yorkban a város rendőrségi vezetői közben világossá tették, hogy ha arra kerülne sor, nem fognak olyan huzamos közterület-foglalást megengedni, mint ami 2020 nyarán az úgynevezett Black Lives Matter-zavargások idején Seattle városában történt, ahol a demonstrálók a város egy részét "autonóm övezetté" nyilvánították.

A fővárosban, Washingtonban csütörtökön több környékbeli egyetem közös tüntetést kezdett sátrak felállításával a belvárosi George Washington Egyetem területén. Közleményük szerint erejüket közösen akarják megmutatni, valamint követelik az Izraeltől mint "cionista államtól" történő elhatárolódást, céljuk pedig, hogy véget érjen a "palesztinpárti diákok rasszista alapú elnyomása".

A Georgia állambeli Atlantában az Emory Egyetemen kezdett tüntetés megszüntetésére az intézmény a rendőrség beavatkozását kérte. A tüntetők állítása szerint azért foglalták el az egyetem területének egy részét, mert az intézmény szerintük bűnrészes az Izrael által elkövetett, palesztinok elleni állítólagos népirtásban, valamint a rendőrség militarizálásában.

UT Austin right now. Protesters and DPS in a standoff on the main drag of campus pic.twitter.com/OipxvXDbWC