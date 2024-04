Ez biztos kiveri a biztosítékot Washingtonban: az Egyesült Államok legendás harckocsijával parádéznak az oroszok

Orosz Telegram-csatornákon jelent meg az a felvétel, amelyen két darab orosz BREM-1 műszaki mentőjármű vontat egy Berdicsi térségében elhagyott, sérült M1A1 Abrams harckocsit. Ez az első olyan amerikai harckocsi, amelyet az oroszoknak sikerült megkaparintaniuk és kimenteniük a harctérről.

Following the recent Capture of Berdychi to the West of Avdiivka in Eastern Ukraine by the Russia Army; Footage has now been released showing the Successful Capture and Recovery of a Ukrainian M1A1 SA Abrams Main Battle Tank by Russian Forces. The Tank appears to have suffered pic.twitter.com/pDf0U8wJV3