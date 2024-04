Filmbeillő felvételeken az elképesztő ukrán fejlesztés: felrakták a Zuni-rakétákat a régi Mi-24-esekre

A Zuni nem egy kifejezetten modern és korszerű eszköz: az 1950-es években kezdte el használni az amerikai légierő ezt a nem irányított rakétatípust. Széles körben használták harci repülőgépeken szárazföldi célpontok támadásához a vietnami háborúban az amerikai légierő tagjai. Ukrajna 2023 elején kapott először a fegyverből, az Egyesült Államoktól.

Úgy néz ki, a rakétatípust az ukrán légierő végül Mi-24-es harci helikopterekre (NATO-kód: Hind) rakta fel, a régi, 70 milliméteres Hydra-rakéták helyett. Ez immár a harmadik nyugati rakétatípus, amelyet az ukrán légierő régi, szovjet gépeken használ, a brit Storm Shadow cirkálórakéták és az AGM-88 HARM radar elleni rakéták után.

Ukrainian Army Aviation Mi-24 Hind Gunships are now flying and firing US-supplied 127mm Zuni rockets. Each Zuni has roughly 7.5x the explosive mass of the commonly carried Hydra-70. pic.twitter.com/saAHOGZwx1