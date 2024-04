Nagy bajban vannak az ukránok - Elesett Ocseretine

Azt már tegnap este tudni lehetett, hogy az orosz előrenyomulás következtében Kijev elveszítette Berdicsi, Szemenivka és Novomihajlivka falvakat, illetve nagyon valószínű volt az is, hogy az egymástól alig tíz kilométerre található két Novobahmutivkából a nyugatabbra található is orosz kézre került (a másikat már korábban megszállták az orosz alakulatok).

Most geolokáció alapján kiderült, hogy minden bizonnyal Ocseretinéből is vissza kellett vonulnia az ukrán alakulatoknak, az oroszok pedig elkezdtek araszolni a még ukrán kézen lévő, a falutól közvetlenül északra található magaslatok felé.

The Russian invasion army captured the town of in Donetsk oblast. Geolocations of Ukrainian air strikes & Ukr reports of Russian advances to the NW leave no other conclusion than the last Ukrainian soldier has left the town and Russians are in full control. #NewsMap