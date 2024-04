Meghökkentő dolgot csináltak az oroszok a Moszkvába szállított Leopard tankkal – Itt meg mi történik?

Néhány hete orosz hadizsákmánnyá vált egy kifejezetten modern Leopard 2A6-os harckocsi Avgyijivka térségében, a gépet néhány napja Moszkvába vitték, ahol kiállítják majd a május 9-ei győzelmi napi parádén.

Este jött egy felvétel, melyen az látható, hogy az oroszok egy hatalmas daruval és egy fémtömbbel igazgatják a Leopard 2-es harckocsiágyúját, lenyomva a lövegcsövet a föld felé. A cél alighanem az, hogy a parádén „legyőzöttnek” és „megalázottnak” nézzen ki a német / ukrán csúcstank.

In order to make the captured Leopard-2A6 tank look humiliated in the Russian Federation they broke its cannon and stabilizer drive. pic.twitter.com/elGuxAYBIZ