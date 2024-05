Zelenszkijt körözési listára tették, veszélyben Bahmut - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Portfolio 2024. május 04. 15:22

Tegnap nagyon veszélyes tendenciának nevezte a Kreml szóvivője, hogy európai politikusok folyamatosan az ukrajnai konfliktusba való közvetlen beavatkozás lehetőségéről nyilatkoznak - ezt megelőzően a pozsonyi külügyminisztérium közölte, hogy Szlovákia aktívan részt fog venni az ukrajnai béke megteremtéséről Svájcban júniusban rendezendő nemzetközi konferencián, és határozottan a békés megoldás mellett áll ki. A fronton is zajlanak az események: magyarázkodása készült egy dél-afrikai katonatiszt az orosz médiában, amiért az Ukrajnában zsákmányolt NATO-harcjárművek közt felbukkant egy dél-afrikai gyártmányú Mamba páncélos is. Ukrajna keleti részén két kulcsfontosságú város körül továbbra is heves harcok folynak, egyre nagyobb veszélyben Bahmut.

Háborús híreink szombaton, percről percre.