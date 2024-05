Súlyos incidens történt a Sárga-tengeren: rakétákat lőtt ki egy kínai vadászgép a nyugati hatalom helikopterére

Az ausztrál kormány beszámolója szerint súlyos incidens történt szombaton, amikor az Ausztrál Királyi Haditengerészet MH-60R Seahawk típusú helikoptere a HMAS Hobart hajóról indulva végzett rutinfeladatokat a Sárga-tenger felett. A manőver az ENSZ által Észak-Korea ellen bevezetett szankciók betartatását ellenőrző Argos hadművelet keretében történt.

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg légierejének (PLAAF) egyik gépe elfogta a helikoptert és jelzőrakétákat lőtt ki annak repülési útvonalán.

Az ADF személyzete nem sérült meg, és az MH-60R helikopter sem szenvedett kárt, az ADF személyzetének biztonsága és jóléte továbbra is a legfőbb prioritásunk

- áll a közleményben. Az ausztrál védelmi minisztérium hozzátette, hogy elvárják Kínától és minden más országtól is, hogy hadseregüket professzionálisan és biztonságosan működtessék. A beszámoló szerint egy mintegy háromszáz méteres távolságban és magasabb helyzetben lévő kínai gép lőtt ki villanótölteteket a Seahawk típusú helikopter felé. Richard Marles ausztrál védelmi miniszter a kínai pilóták lépését „veszélyesnek és szakszerűtlennek” nevezte, valamit kifejtette, hogy „az incidens teljességgel elfogadhatatlan”.

PLA-AF fighter aircraft releases flares across the flight path of MH-60R multi-role helicopter in international waters in the Yellow Sea. @Australian_Navy