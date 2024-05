Washington bevetette a legendás Ghostridert Kína partjainál – A célpont mindenkit meglepett

Május 10-ig tart a 17 ezer katona részvételével tartott éves közös hadgyakorlat az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek között. Az esemény nagy feszültséget szül a térségben, mivel a vitatott hovatartozású Dél-kínai-tenger közelében zajlanak a műveletek.

Az amerikaiak az egyik gyakorlat közben bevetették a legendás AC-130J Ghostridert is, amely a légierő különleges műveleti parancsnoksága (AFSOC) kötelékébe tartozik.

Egyedi fegyverzettel van ellátva, az bal alsó törzsén 35 mm-es és 105 mm-es ágyúkkal van ellátva. A gép ezért képes a szárazföldi csapatok számára közvetlen tűztámogatást nyújtani. A Ghostrider ezen kívül olyan fegyverzet hordozására is alkalmas, mint a GBU-39 kis átmérőjű bomba, a GBU-69 kis siklótöltet, az AGM-114 Hellfire és az AGM-176 Griffin rakéta.

A bevetés során a repülőgép célpontja egy elhagyatott kisméretű halászhajó volt. A választás meglepőnek tűnhet, de egyáltalán nem véletlen. Peking a vádak szerint rendszeresen alkalmaz „eltévedő halászhajókat” arra, hogy feltérképezze a Fülöp-szigetek által is igényelt területeket, ezzel azt a látszatot keltve, hogy véletlen esetekről van szó. A gyakorlatról felvételeket is közzétettek:

Watch an AC-130J Ghostrider gunship aircraft of the 's 27th SOW hunting boats during exercise of the Philippines Armed Forces. Soon or late, these AC-130Js can hunt Chinese Coast Guard vessels during any possible maritime conflict with . #USAF