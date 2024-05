Az éj leple alatt kapta el a legendás Abrams tankot az orosz FPV – Videón a végzetes találat

Pár hete jött a hír, hogy a 47-es számú gépesített gyalogsági dandár teljesen kivonja a frontról az amerikai Abrams harckocsikat, mivel alacsony az eszköz túlélőképessége az orosz drónokkal szemben. 24 órán belül már a második felvétel jelenik meg, amely valamelyest igazolja ezt: nagyon úgy néz ki, hogy a hetedik Abrams tank is egy orosz FPV-drón áldozata lett.

Ezt a harckocsit az éj leple alatt kapta el egy hőkamerával felszerelt orosz kamikaze-drón, a felvételen látható, hogy az eszköz találatot kap, majd begurul a fasorba, a legénység egy része viszont szerencsésen élve elhagyja a járművet.

Meanwhile, this morning footage appeared of the destruction of another American M1A1SA Abrams tank near Avdiivka. This time it was hit by an FPV drone, after which another drone struck the crew members trying to flee.This is already the seventh documented episode of the pic.twitter.com/fiQUW5QsYD