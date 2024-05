Óránként kétszázan hagyják el Rafahot

A palesztinokat segítő ENSZ-ügynökség, az UNRWA becslései szerint átlagosan körülbelül kétszáz palesztin hagyja el óránként a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahot, miután Izrael kiadta az evakuálási parancsot.

"Folyik a költözés, az emberek Hán-Júnisz és a középső területek irányába távoznak" - közölte Juliette Touma, az UNRWA kommunikációs igazgatója szerdán. Az UNRWA egy másik tisztviselője szerdán azt mondta a CNN amerikai hírtelevíziónak, hogy mintegy ötvenezren hagyták el Rafahot hétfő óta.

Az izraeli hadsereg hétfőn szólította fel a Rafah keleti részében tartózkodókat a távozásra, fokozva ezzel az aggodalmakat, hogy

nagyszabású szárazföldi offenzíva készül a város ellen.

A Gázai övezet déli részében lévő kórházak üzemeltetéséhez mindössze három napra elegendő üzemanyag áll rendelkezésre - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO szerint szerdán megtagadták üzemanyag szállítását a térségbe, ahol Izrael közlése szerint a terrorcselekményeket elkövető Hamász iszlamista palesztin szervezet több ezer fegyverese rejtőzött el. Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint Rafah három kórházának egyike, az Abu Juszef en-Nadzsár kórház már működésképtelen.

"A WHO szeretne szállítmányokat eljuttatni raktárakba és kórházakba, de több gázai segély érkezése híján nem tudjuk fenntartani életmentő tevékenységünket a kórházakban" - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója, hozzátéve, hogy a WHO a térségben marad továbbra is, hogy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson.

Szerdán segélyszállítmányt rakodtak be egy hajóba Cipruson, ez lehet az első szállítmány a segélyek tengeri eljuttatásához épített úszó amerikai dokk elkészülte óta. A konténereket szerdán kezdték meg berakodni az amerikai Sagamore hajóra, de azt még nem tudni, mikor indul el a hajó.

A gázai kórházakat számos célzott támadás érte a palesztin területet folytatott katonai művelet során, az izraeli hadsereg azzal vádolja a Hamászt, hogy katonai célra használja a kórházakat, amit a palesztin mozgalom tagad. Április óta 520 holttestet emeltek ki három kórház területén hét "tömegsírból" a Gázai övezetben.

