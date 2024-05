Van egy terület az ukrajnai háborúban, ahol az amerikaiak is csak tanulják a hadviselést

Az Egyesült Államok az ukrajnai orosz invázió kezdete óta több milliárd dollárnyi segélyt nyújtott a kelet-európai ország számára. A csomagokban voltak nagy hatótávolságú rakéták, páncélozott járművek és kommunikációs eszközök. Michael Monteleone, az amerikai hadsereg Biztosított Helymeghatározás, Navigáció és Időzítés/Térbeli Keresztfunkcionális Csoportjának igazgatója szerint az eszközök bevetése a konfliktusban hatalmas tanulási lehetőséget jelent az amerikai alakulatok számára.

A modern eszközök használata egyszerre nyújt betekintést abba, hogy éles helyzetben mennyire működnek a technológiák megbízhatóan, valamint, hogy milyenek a védelmi képességeik az eszközöknek. Az elmondások szerint az elkövetkezendő hónapokban komoly ugrást szeretnének az eszközökben bevezetni, az úgynevezett all-domain érzékelést. Ezzel a katonák kritikus helyzetismereti információit javítanák. Monteleone szerint a harctéri helyzet pontos információközlésére szolgáló kis, és a feltűnést kerülő eszközök kulcsfontosságúvá váltak az oroszok ellen vívott háborúban. Az amerikai igazgató szerint az a tanulságok egyértelműen kijelölték a további fejlesztési irányokat, már most is rengeteg pénzt költ olyan fegyverekre a nyugati nagyhatalom, amelyek ellenállnak a zavarási kísérleteknek is.

A korábbi információk szerint az oroszok elektronikus jelzavarásai több modern fegyver bevetéseit is megakadályozták, így például az Excalibur precíziós tüzérséget is.

