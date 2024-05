Huszonhat ország hadihajói gyülekeznek a Csendes-óceánon: Peking térnyerését törné le a RIMPAC

Az Egyesült Államok és a vezető európai államok hadihajókat és repülőgépeket telepítenek az indo-csendes-óceáni térségbe. A lépés célja, hogy visszaszorítsák Kína növekvő befolyását a régióban, miközben stratégiai partnerségek kiépítésére és a biztonsági együttműködés mélyítésére törekednek - számolt be az EurasianTimes

Az Egyesült Államok és az indo-csendes-óceáni térség országai melletti szolidaritás jegyében az európai államok hadihajókat és repülőgépeket telepítenek a távol-keleti régióba, hogy visszaszorítsák Kína globális befolyásának erősödését. Németország május 7-én két hadihajót küldött, reagálva a dél-kínai-tengeri közötti feszültségekre, valamint a Tajvan hovatartozásával kapcsolatos vitára. Olaszország korábban, április 29-én indította útnak a Raimondo Montecuccoli hajót egy hat hónapos bevetésre küldi, szintén a kérdéses területre.

németország és Olaszország mellett Franciaország és Spanyolország is részt vesznek az amerikai vezetésű Rim of the Pacific (RIMPAC) gyakorlaton Hawaiin.

A RIMPAC 2024 témája a nemzetközi együttműködés fontosságát hangsúlyozza. Az ausztrál Timothy Gill hadnagy szerint növekszik az érdeklődés a gyakorlat iránt, amely szerinte mutatja a tengeri biztonság iránti igényt a világon. A hadgyakorlatot kétévente rendezik meg, idén összesen huszonhat országot vesz részt, köztük olyan fontos katonai hatalmak is, mint Ausztrália, Kanada, vagy Japán.

Az európai országok érdeklődésének növekedése egy tendencia részének tekinthető, amely különösen az ukrajnai konfliktus kirobbanását követően gyorsult fel. Gorana Grgić, a Center for Security Studies (CSS) svájci és euroatlanti biztonsági csoportjának vezető kutatója szerint az nyugati hatalmak egyre inkább riválisként tekintenek Pekingre, nem pedig partnerre.

Az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik az euroatlanti és indo-csendes-óceáni partnerség összekapcsolásában.

Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó beszédeiben többször hangsúlyozta a régiós szövetségek fontosságát. Szerinte az AUKUS-megállapodás vagy az Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság közötti katonai szerződés példák lehetnek arra, hogyan erősíthetik tovább ezeket a védelmi-biztonsági kapcsolatokat.

