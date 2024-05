Itt a bejelentés: kivonulnak az orosz csapatok a szövetséges országból a kudarcos békemisszió után

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerint Putyin és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerdai találkozójukon egyeztek meg a csapatkivonásról.

Pasinján szerdán Moszkvában járt az Eurázsiai Gazdasági Unió országainak találkozóján, melynek jelenleg Örményország a soros elnöke. Az örmény miniszterelnök ugyanakkor – a szokásokkal ellentétben – nem vett részt a csütörtöki Győzelem napi katonai parádén.

Az örmény külügyminisztérium szerdán jelentette be, hogy idén nem finanszírozza a Moszkva vezette katonai szövetséget, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét (KBSZSZ). Pasinján már februárban azt mondta, Örményország felfüggeszti tagságát a szervezetben.

A vezető örmény kormánypárt, a Társadalmi Szerződés frakcióvezetője, Hajk Konjorján a Facebookon azt írta, az orosz csapatok Tavus, Szjunik, Vajoc Dzor, Gegarkunik és Ararat tartományokból vonulnak ki. Emellett az FSZB határőrei is elhagyják a Zvartnotszi Nemzetközi Repülőteret, ahol eddig szolgálatot teljesítettek.

Jereván kérésére azonban az orosz határőrök továbbra is jelen lesznek Örményország Törökországgal, illetve Iránnal közös határánál.

Örményországban a Szovjetunió felbomlása óta vannak orosz katonák állandó jelleggel, de a 2020-as hegyi-karabahi háborút követően újabb orosz békefenntartók érkeztek a határvidékre, illetve a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó Hegyi-Karabahba. Tavaly szeptemberben azonban Baku seregei két nap alatt elfoglalták a szakadár örmény tartományt, az orosz békefenntartók pedig annak ellenére nem avatkoztak közbe, hogy közülük is többen meghaltak egy azeri támadásban.

Néhány hete megkezdődött az orosz csapatok teljes kivonása Azerbajdzsánból, az utolsó orosz katonai kontingens a hét elején hagyta el a kaukázusi országot.

Footage of 's peacekeeping contingent now leaving the territory's airport where their HQ had been set up. Assets withdrawn through 's railway. It's now presumed Russians have completely left NK. #Russia