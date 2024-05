Ukrán bloggerek szerint Magyarországot szállják meg először az oroszok, ha végeztek Ukrajnában

Erre a jövőre vártok?”

– ezzel a címmel készített egy rövid filmet Mihailo Gyankanics ukrán filmrendező, az ukrán haderő tagja. A mindössze kétperces felvétel lényege, hogy Gyankanics kritizálja a nyugati politikusokat, amiért nem segítik elég proaktívan Ukrajnát, és arra utal:

szerinte egész Európa orosz megszállás alá fog kerülni, ha az oroszok megnyerik a mostani háborút.

What if Ukraine is forced to surrender to Russia? What happens next? What kind of global security environment would there be? This video was made by Mykhailo Dankanych, a former TV producer who is currently serving in the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/SvIZ0aAEoc