Bevetették a rettegett orosz Krasznopolt egy amerikai Abrams tank ellen: meglepő eredmény született

Az alábbi felvételen egy amerikai gyártmányú, Ukrajnának adományozott M1A1 Abrams harckocsi látható, amelyet állítólag egy 152 milliméteres, irányított Krasznopol lövedék talál el. A felvételt egy Granat-4 típusú felderítő drón készítette, a tüzérségi lövedék lézeres célravezetéséért is ez felelt.

Kalashnikov claims this recent video of a reported Krasnopol strike on an Abrams tanks was located and illuminated by a Granat-4 UAV. They say it can also be used to illuminate for Kitolov and Gran rounds. https://t.co/zpAkSHt9SR