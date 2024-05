Taktikai sikert arattak az oroszok Harkivnál, kiderült, miért kellett távoznia Sojgunak – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Megszólalt a kijevi katonai irányítás az harkivi offenzívával kapcsolatban, amelyben elismerték, hogy az oroszok taktikai sikereket értek el a Vovcsanszkért vívott harcban – írja az Ukrajinszka Pravda. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház közzétette a szokásos jelentését az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről. Ezúttal a Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter távozásának okairól írtak. Szerintük az orosz-ukrán háborúnak jelentős köze volt a tárcavezető távozásához. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.