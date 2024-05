Teljesen kilátástalan a helyzet: ilyen az élet a frontvonal mellett Ukrajnában

A The Guardian tett közzé egy beszámolót arról, hogy az ukrajnai civilek hogyan próbálnak meg túlélni a frontvonalak közelében az ukrajnai háború árnyékában.

Az orosz alakulatok hónapok óta hevesen támadják a Bahmuttól nyugatra fekvő Csasziv Jar települést. Az ukrán közigazgatásban dolgozó Szerhij Gorbunov régóta próbálja rávenni azokat a lakókat, akik továbbra sem hajlandók elköltözni, hogy meneküljenek a területről. Az állandó bombázások ellen a föld alá rejtőző megmaradt lakosság viszont a legtöbbször azt válaszolja, hogy nem akarják elhagyni a lakásukat, inkább a harcok ellenére is maradnak. Gorbunov szerint minden segítő szándék ellenére vannak, akik a végsőkig visszautasítják azt.

Az elmúlt hetekben az orosz alakulatok elérték Csasziv Jar keleti részét és a feltételezések szerint megpróbálják bekerülni a várost.

A magaslaton fekvő település elfoglalásával az oroszok komoly helyzeti előnyre tehetnek szert, mivel onnan több irányba egyszerre is indítható hadművelet, így Kramatorszk, Szlovjanszk, Druszkova és Kosztiantyinokva elérhető közelségbe kerül. A felszólítások ellenére még mindig körülbelül 680 civil maradt a kisvárosban, ahol a támadások szinte naponta szednek áldozatokat.

A lapnak nyilatkozó ukránok optimistán tekintettek a helyzetre, szerintük a védelmi állások kitartanak, a várost pedig meg tudják védeni. Ennek ellenére a helyzet szorongató az ukránok számára, mivel az oroszok 2024-ben több ponton is áttöréseket értek el, kihasználva az nyugati utánpótlás akadozásait.

A közeli Kosztiantyinokva települést több alkalommal is támadás érte, a város vasútállomását kétszer is rakétacsapás érte. A helyi lakosság létszáma 30 ezerre csökkent a háború előtt 70 ezerről. Csasziv Jar elfoglalása komoly csapás lenne a lakóknak, mivel félő, hogy onnan létfontosságú utánpótlási útvonalakat tudnak majd elvágni, így a városba vezető H-20-as utat is.

Meglepő fejlemény, de a városba érkező katonák némileg fel is lendítették a helyi gazdaságot, több új vállalkozás nyílt a településen a rendvédelmi erők igényeinek kiszolgálására.

Itt egyelőre nyugodtabb a helyzet, mint közvetlenül a frontvonalnál, a beszámoló szerint a napi bombázások ellenére hamar megindulnak a helyreállítási munkák.

Csasziv Jar ezzel szemben már szinte teljesen kihalt. Egyetlen üzlet maradt nyitva, de a helyben maradt, többnyire időskorú lakosság már nem nagyon merészkedik elő a búvóhelyekről. Azt azonban mindenki világosan látja, hogy a térségben minden településnek minimum évtizedre lesz szüksége a helyreállításhoz még akkor is, ha hamarosan befejeződik a háború. Erre azonban egyelőre nincs sok esély, az oroszok az eddigieknél is nagyobb elánnal támadják az ukrán állásokat.

