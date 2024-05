Parlamenti verekedésbe torkollt a vita, végül elfogadták a putyini mintájú ügynöktörvényt az EU-tagjelölt országban

A konfliktust Levan Habeisvili, az ellenzéki Egyesült Nemzeti Mozgalom párt elnökének felszólalása váltotta ki, aki azzal vádolta meg a kormányzó Grúz Álom pártban ülő kollégáját, Dmitrij Szamharadzét, hogy az ő utasítására Tbiliszi utcáin ismeretlenek bántalmazzák a külföldi ügynökökről szóló törvényjavaslat ellenzőit.

Ezt követően Szamharadze egy vizespalackkal megdobta Habeisvilit. Verekedés tört ki közöttük. A dulakodáshoz az ellenzék és a kormánypárt más képviselői is csatlakoztak. A törvényhozás elnöke, Salva Papuasvili félbeszakította az ülést.

A brawl broke out in the Georgian Parliament between deputies of the ruling party and opposition members during the discussion of the pic.twitter.com/RfUz4Bgigv