Az egész világot megdöbbentették a délutáni szlovákiai események

Az uniós vezetők, a NATO-főtitkár és a román politikusok mellett további külföldi vezetők adtak hangot megdöbbenésüknek a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni szerdai merénylet miatt.

A délutáni támadást követően szerte a világon politikusok sora ítélte el az erőszakot, valamint fejezte ki egyben együttérzését a sebesült Robert Ficonak. A szlovák kormányfő állapotáról egyelőre még mindig nincsenek biztos információk, korábban arról beszéltek, hogy életveszélyes állapotban szállították kórházba, azóta gyakorlatilag hírzárlat van.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 15. Reagált Orbán Viktor a Robert Fico elleni merényletre

A merényletet követően szinte az egész világ megdöbbenését és együttérzését fejezte ki a szlovák kormányfőnek, pártállástól függetlenül. A vezető európai politikusok azonnal elítélték az erőszakot, valamint jobbulást kívántak a miniszterelnöknek. Azonnal mások is csatlakoztak hozzájuk: Andrzej Duda lengyel elnök, valamint a Donald Tusk miniszterelnök is.

Sokkoló hírek Szlovákiából. Robert, ebben a nagyon nehéz pillanatban gondolatban veled vagyok

- írta szintén az X-en Donald Tusk kormányfő. Mateusz Morawiecki korábbi varsói kormányfő is támogatásáról biztosította Ficót.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő ezt írta közösségi oldalán:

Mélységesen megdöbbentett a Robert Fico miniszterelnök elleni támadás híre. Határozottan elítélem ezt a szörnyű erőszakos cselekményt. Együttérzünk Fico miniszterelnökkel, családjával és a szlovák néppel.

Robert Golob szlovén miniszterelnök is határozottan elítélte a szlovák kollégája elleni szerdai támadást. Golob az X-en közzétett reakciójában mielőbbi felépülést kívánt neki. Ehhez hasonló nyilatkozatot tett Aleksandar Vucic szerb elnök is, aki szerint személyesen is jó kapcsolatot ápol Ficoval:

Drága barátom, imádkozom érted és az egészségedért.

A Vecernje Novosti című belgrádi napilap nem hivatalos információkra hivatkozva azt közölte, hogy a belgrádi vezető néhány napon belül meglátogatja a kórházban kollégáját. Együttérzését fejezte ki továbbá a teljesség igénye nélkül Rishi Sunak brit kormányfő, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Dorin Recean, Moldova miniszterelnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Denisz Smihal miniszterelnök is.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 15. Meglőtték Robert Ficót, kórházba kellett szállítani a szlovák miniszterelnököt

Címlapkép forrása: Getty Images