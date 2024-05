Meglepő: Biden a tervezettnél hamarabb vitázna Trumppal, aki nem késlekedett a válasszal

Joe Biden amerikai elnök közölte, hogy kettő vita megtartását javasolja riválisának és elődjének, Donald Trumpnak.

A demokrata politikus az első alkalmat júniusra, a másodikat pedig szeptemberre időzítené.

Biden ezzel elutasította az Elnökjelölti Viták Bizottsága által tavaly novemberben kitűzött három időpontot. Ők szeptember 16-án Texasban, október 1-jén Virginiában és október 9-én Utahban rendeztek volna párharcokat. A kampány a módosítást azzal magyarázta, hogy az eredeti tervek "nem felelnek meg a választások szerkezetében és a választópolgárok érdeklődésében bekövetkezett változásoknak", ezzel a korai szavazók számbeli növekedésére, a bizottság szerintük szenzációhajhász szervezésére és a szabályok be nem tartására utalva.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasnt shown up for a debate.Now hes acting like he wants to debate me again.Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u