Eddig még nem látott felvételek kerültek elő a világ két legnépesebb országának összecsapásáról

Kína és India között egy hosszan elnyúló természetes határvonal, a Himalája fekszik. A világ két legnépesebb országa között azonban soha nem lett pontosan kijelölve a határvonal. A britek a gyarmati időkben határozták meg a „tényleges ellenőrzési vonalat” (Line of Actual Control – LAC), ám ennek helye nem mindenütt volt pontosítva. India függetlenségének elnyerését követően tehát azzal a kihívással nézett szembe, hogy a szomszédos országokkal rendeznie kellett a területi vitáit. Több kérdéses pontra ezek közül máig nem sikerült megoldást találni, az egyik ilyen nézeteltérés az északi szomszéddal, Kínával van.

A két felemelkedő nagyhatalom közötti ellentétek 2020-ban összecsapásokig fajultak, amelyről eddig kevés információ látott napvilágot. Annyi tudható bizonyosan, hogy mindkét oldalon több halálos áldozatot követeltek a harcok. A csata különlegessége az volt, hogy a katonák nem használhattak lőfegyvereket, amelyeket parancsba adtak nekik előzetesen, pedig többük hátán is látható egy gépkarabély.

Az összecsapás így meglehetősen kőkori módszerek igénybevételével zajlott le: a magaslaton álló indiaiak kővel dobálták a feléjük botokkal tartó kínaiakat.

A felvételek leírása szerint a Pangong Tso-tónál lezajlott események több tucat sebesültet követeltek.

Figyelem! Felkavaró felvételek következnek!

China leaks new footage of previous border skirmishes with India at Pangong Tso Lake with sticks & stones.In 2020 & 2021, intense clashes erupted between Chinese and Indian troops along the LAC at Pangong Tso, resulting in dozens of casualties. pic.twitter.com/tI8xoJjpE5