Megvetették a lábukat az oroszok Vovcsanszkban? – Kijev szerint nem, de egy felvétel egészen mást mutat

Az Ukrajinszka Pravda szerint az ukrán vezérkar kijevi idő szerint csütörtök 10:30-kor (magyar idő szerint 9:30-kor) a következő közlést adta:

Az ellenség 2024. május 10-i támadó akcióinak kezdete óta a harkivi fronton Ukrajna védelmi erői arra kényszerítették az oroszokat, hogy jelentősen csökkentsék akcióik intenzitását. Az ellenség azon terveit, hogy minél mélyebb éket verjen Vovcsanszk beépített területében, és ott megvethesse a lábát, meghiúsították. A nap kezdete óta egységeink folytatják a harci cselekményeket Vovcsanszk beépített területén, a város északi részén, és tűz alatt tartják az ellenséget. A harci cselekmények folyamatosak, a helyzet ellenőrzés alatt áll.

A közösségi médiában terjedő egyik felvételen azonban az látható, hogy a város központjában lévő kórházba már bejutottak az orosz katonák. Egyikük egy ablakból kimászva több métert zuhan.

Az ukrajnai háborúról rendszeresen tudósító Julian Röpcke német újságíró X-oldalán térképet is mellékelt a kórház elhelyezkedéséről.

Russian invasion forces captured a hospital S-W of the center of amid disputing reports, whether or not their offensive in the town was halted by Ukrainian defenders. #Vovchansk