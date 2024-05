Ian Bremmer: Ukrajna nem tudja megfordítani a háború menetét, Oroszországnál maradhatnak területek

Az amerikai kongresszus tizenhat hónapon át tartó tétlensége azt okozta, hogy az elcsigázott ukrán erők kifogytak a lőszerekből. Bár Amerika végül elfogadott egy újabb pénzügyi és katonai segélycsomagot, az ukránok legfeljebb egy újabb patthelyzetben reménykedhetnek a frontvonalakon és nem abban, hogy ismét nagyobb offenzívát indíthatnak majd az orosz erők ellen.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az Egyesült Államok által biztosított újabb fegyverek és anyagi támogatás már úton van Ukrajnába. Az amerikai kongresszus sok hónapon át vitázott azon, hogy az USA nyújtson-e újabb katonai támogatást Ukrajnának. Végül Mike Johnson, a képviselőház elnöke felülkerekedett pártja leginkább jobboldali szárnyán, és szavazásra bocsátotta a kérdést. A javaslat a demokraták támogatásának köszönhetően 311:112 szavazati aránnyal ment át a képviselőházon. Bár ugyanez a csomag Izraelnek és Tajvannak is nyújt védelmi támogatást, az Ukrajnának megszavazott közel 61 milliárd dolláros katonai segély a legnagyobb eleme az elfogadott csomagnak – és rövid távon ez fogja a legnagyobb hatást kiváltani.

Az új segélycsomag segíti majd Ukrajnát a Patriot légvédelmi lőszerek, tüzérségi lövedékek, drónok, drónelleni fegyverek és vadászgépekről kilőhető rakéták beszerzésében. Ez az első, a kongresszus által Ukrajnának jóváhagyott pénzügyi támogatás 2022 decembere óta, és ez a legnagyobb segélycsomag, amelyet Kijev a háború kitörése óta kap. Az Egyesült Államok azonban más módon is segít. Még a mostani segélycsomag jóváhagyása előtt a Pentagon csendben egy új, nagy hatótávolságú rakétarendszert szállított Ukrajnának. Ezt az ukrán erők azonnal be is vetették egy krími orosz repülőtér és a Donbaszban lévő orosz erők ellen.

Kevesebb szó esik az új csomag egy olyan eleméről, amely egyszerre segíti Ukrajnát, és okoz pénzügyi károkat Oroszországnak.

Az ukránok gazdasági jólétének és lehetőségeinek újjáépítéséről szóló törvény (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act) értelmében a Biden-kormányzat felhatalmazást kap arra, hogy lefoglalja az USA-ban befagyasztott orosz állami vagyont, és azt Ukrajna megsegítésére fordítsa.

Mielőtt ezt megtenné, Joe Biden amerikai elnök biztos akar lenni abban, hogy Amerika európai és más G7-es szövetségesei is támogatják a tervet. Ha megállapodásra jutnak ebben a kérdésben, akkor azzal további 5 milliárd dollárt biztosítanának Ukrajnának oly módon, hogy ezt a forrást közvetlenül az orosz jegybanki eszközökből vonnák le. Az Európai Unió eközben már most elkülönítette az Európában befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó nyereséget, amelyből Ukrajna évente további 3 milliárd eurót (3,2 milliárd dollárt) kaphatna.

Ukrajnának szüksége volt erre a segítségre. A kongresszus tizenhat hónapja tartó tétlensége miatt az elcsigázott ukrán erők kifogytak az utóbbi időben a frontvonalakon tapasztalható orosz előretörés, valamint az ukrajnai városok és kritikus infrastruktúra elleni drón- és rakétacsapások megállításához szükséges tüzérségi és légvédelmi lőszerekből. Az ukrán erők körében tapasztalható lőszerhiány következtében az orosz erők az elmúlt négy hónapban több mint 135 négyzetmérföldnyi ukrán területet foglaltak el, így februárban orosz kézre került a stratégiai fontosságú Avgyijivka városa is.

Az a félelem, hogy Oroszország egy nyári, további ukrán területek megszerzésére irányuló nagyszabású offenzívára készül, Kijevben és Washingtonban azt a rémképet vetítette elő, hogy egy nagy orosz áttörés Ukrajnát az év végére a katonai vereség szélére sodorhatja.

Az amerikai anyagi támogatás mostani növelésével azonban ez most már sokkal kevésbé valószínű.

Ha Ukrajna új védelmi állásokat tud kiépíteni a front mentén, és rendelkezésére állnak számára azok a légvédelmi rendszerek, amelyekre szüksége van városai és az energetikai infrastruktúrájának védelméhez (annak ellenére, hogy a közel-keleti háború miatt hiány lépett fel ezen eszközök terén), akkor 2025-ig stabilizálhatja védelmi pozícióját.

Bár a lőszerellátás terén Ukrajna és Oroszország között fennálló különbség csökkentésére irányuló amerikai erőfeszítés helyreállíthatja a frontvonalakon tavaly év végén kialakult patthelyzetet, az nem fogja Ukrajnát újra támadásba lendíteni. Ennek oka abban keresendő, hogy Ukrajnának egy másik harctéri problémával is meg kell küzdenie, aminek kezelése terén a szövetségesei nem sokat tehetnek. Ezt a problémát pedig az jelenti, hogy Ukrajnának nincs elegendő számú katonája.

Egy új törvény értelmében, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az év elején vonakodva írt alá, a katonai mozgósítás korhatárát 27-ről 25 évre vitték le, valamint csökkentették a katonai szolgálat alóli felmentésekre vonatkozó lehetőségek számát is. Egyben az új jogszabály értelmében a katonákat hosszabb időre is be lehet hívni. Mindez viszont csak akkor segít, ha az új egységeket hatékonyan ki tudják képezni, és gyorsan be tudják vetni. A törvény azonban önmagában nem fogja megváltoztatni a háború menetét Ukrajna javára.

Ráadásul valószínűleg ez az utolsó amerikai csomag, amelyre Ukrajna a novemberi elnökválasztásig számíthat az Egyesült Államoktól.

Ha Donald Trump győz, az ukránok olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy egyáltalán nem alapozhatnak a jövőben az amerikai segítségre. És még ha Biden nyer is, az amerikai közvélemény hajlandósága a jövőbeni 61 milliárd dolláros segélycsomagok nyújtására korlátozott lesz. Addig is, Oroszország rendelkezésére még több fiatal férfi fog állni, akiket a harctéri húsdarálóba küldhet.

Az amerikai segélycsomag tehát olyan mentőövet jelent, amely biztosítja, hogy az ukránok a harcukban 2024 végéig kitarthassanak. Ez több időt biztosít Ukrajna európai barátainak arra, hogy több fegyvert, lőszert gyártsanak és szállítsanak, valamint Zelenszkijnek erősebb kezet adhat a háború befejezéséről szóló jövőbeli tárgyalásokon.

De nem valószínű, hogy ez segít Ukrajnának abban, hogy elkerülje területe egy részének elvesztését, amely révén Oroszországhoz kerülne néhány illegálisan elfoglalt ukrán térség az európai jövőért cserébe, amelyet a legtöbb ukrán még mindig szeretne. Több mint két évnyi brutális háború után ezzel a fájdalmas valósággal kell szembesülnie Ukrajnának.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Ian Bremmer: politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég, illetve a nemzetközi politikai kérdésekkel foglalkozó GZERO Media médiacég alapítója és elnöke. Az ENSZ mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű tanácsadó testületének végrehajtó bizottságának tagja. Jelenleg a Columbia Egyetemen oktat, korábban a New York University professzora volt.

Címlapkép forrása: Portfolio