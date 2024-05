Időjárás: a nyárias idővel a záporok és zivatarok is megkérkeznek

Friss időjárás-jelentéssel érkezett a HungaroMet.

Szombaton gomolyfelhős idő várható, a gomolyok este összeesnek. Az éjszaka második felében több helyen is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett napközben már fátyolfelhők is lesznek felettünk. Szombaton elsősorban északkeleten, éjszakától a középső országrészben, vasárnap napközben pedig főként az ország keleti felén fordulhatnak elő - néhol több hullámban is - záporok, zivatarok, sőt a Dél-Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A délies szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 29 fok között változik, északkeleten marad hűvösebb az idő.

