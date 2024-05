Orosz területen csaptak le az ukránok – súlyosak a következmények

Hat drónnal mértek csapást az ukrán erők Szlavjanszk-on-Kuban olajfinomítójára. A városban, ahol az orosz hadsereg egyik régiós műveleti parancsnoksága van Krasznodarban, hogy legalább 10 drónt térítettek az elektronikus hadviselési és légvédelmi rendszerek. A mentőszolgálatok arról számoltak be, hogy az üzem dolgozói között nem voltak sebesültek vagy sérültek – írja a Mil.in.ua.

Az egyik drón lezuhanása után tűz ütött ki, de az nem érintett civil épületeket, de a lángokat még nem tudták eloltani a finomítóban. A helyi lakosok arról számoltak be, hogy több robbanást hallottak, de a hatósági jelentések szerint a robbanások után nem tört ki nagyobb tűz. Az orosz média arról számolt be, hogy az üzem a dróntámadás után felfüggesztette működését.

Smoke is rising at an oil refinery in Russias Slavyansk-on-Kuban pic.twitter.com/MJrxD3B95u