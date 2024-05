Fico-merénylet: minden párt támogatta a parlament határozatát

Egyhangúlag szavazta meg kedden, alig egy héttel a Robert Fico kormányfő elleni gyilkossági kísérlet után a szlovák parlament azt a határozatot, amelyben elítélte a politikai indíttatású erőszakot. A parlament kedden ült össze először a merénylet óta. A kormánykoalíció jelezte, hogy kitart politikai programja mellett.

A szlovák miniszterelnököt - akire egy 71 éves férfi lőtt rá szerdán Nyitrabányán, súlyosan megsebesítve őt - továbbra is a besztercebányai kórházban ápolják. Eszméletén van és kommunikál - közölte a Facebookon az intézmény.

Az 59 éves kormányfő a kórház szerint már nincs életveszélyben. Fico, akit négy találat ért, szerdán öt és fél órás, pénteken egy újabb, kétórás beavatkozáson esett át. Kedden hasi CT-vizsgálatot végeztek rajta.

Mind a 130 képviselő igennel szavazott arra a határozatra, amely felszólítja a politikai pártokat, civil szervezeteket és a médiát, hogy tartsák tiszteletben a parlamenti választások eredményét, és tartózkodjanak a demokratikusan megválasztott kormány elleni gyűlöletkeltéstől.

Tekintettel egyes vezetők nyilatkozataira elmaradt az a találkozó, amelyre Zuzana Caputová leköszönő és Peter Pellegrini megválasztott államfő hívta meg keddre a parlamenti pártok vezetőit - közölte a TASR közszolgálati hírügynökséggel Martin Strizinec, Zuzana Caputová szóvivője.

A szóvivő elmondta: az államfőnek továbbra is az a meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb a társadalom lecsillapítása, de elfogadja, hogy ehhez nemcsak időre, hanem türelemre is szükség van. Caputová és Pellegrini csütörtökön jelentette be: minden parlamenti párt elnökét meghívják az elnöki palotába, hogy a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő elleni merénylet után megnyugtassák a társadalmat és elutasítsák az erőszakot.

Robert Kalinák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter Fico pártjának, a Smernek a keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: "Egységben vagyunk, és egyértelműen jelezzük, hogy folytatjuk a Robert Fico által diktált ütemet és irányt".

Kalinák elutasította a bírálatot, hogy a parlament munkájának folytatása - amelyet a merénylet miatt függesztettek fel -, növelné a feszültségeket. Kijelentette, hogy a törvényhozás előtt álló témák esetében határozott vitára van szükség, de "gyűlölködés" nélkül.

Amióta tavaly ősszel Robert Fico ismét kormányra került, a kormánykoalíció irányt változtatott: leállította az Ukrajnának szánt katonai támogatást, a BTK módosításával meg kívánja szüntetni a korrupció elleni speciális ügyész hivatalát, és befolyást kíván gyakorolni az általa részrehajlónak nevezett állami közszolgálati médiára. A tervezett reformok miatt fél éve tüntetések vannak Szlovákiában. A parlamentben éppen a médiatörvény módosításáról folyt a vita, amikor a merénylet miatt felfüggesztették az ülésszakot.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) jó irányba tett lépésnek nevezte a parlamenti határozatot, de hozzátette, hogy a szlovákiai demokráciának aktív ellenzékre, szabad médiára és erős civil társadalomra van szüksége.

