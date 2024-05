Már csak idő kérdése, hogy meddig bírják Vovcsanszk védői

A jelek szerint egyelőre nem tudnak megbirkózni az ukrán védők az orosz nyomulással a háború előtt még 18 ezer fős lakosságú Vovcsanszk városában. Kijev korábban arról számolt be, hogy a folyamatosan érkező nyugati fegyverszállítmányoknak is köszönhetően végre képesek voltak megállítani az orosz előretörést Harkiv megyében. Az oroszok a hónap elején indítottak inváziót több tízezer katona részvételével, és hamar elfoglaltak több határmenti települést.

Doesn't look like Russian troops can be stopped in the northern part of . They captured the administrative building, in front of which the GUR was posing five days ago. Ukrainian withdrawal from the remaining parts north of the Vovcha seems like a question of days. #Vovchansk