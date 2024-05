Megérkezett az ukrán front legforróbb csatájába a deszantos elitdandár

A Harkiv megyében található Vovcsanszk körül heves harcok zajlanak: az oroszok nagy erőkkel próbálják kicsavarni a kisvárost az ukrán védők kezei közül.

Az ukrán hadvezetés nem adja könnyen a várost: folyamatosan öntik az erősítést a régióba. Nemrég megérkezett a NATO által felfegyverzett, többnyire NATO-országokban képzett 82-es számú elit légideszantos dandár is a műveleti térségbe. Vittek magukkal néhány amerikai Stryker páncélost is.

Vovchansk, Kharkiv Oblast, Ukrainian forces from the 82nd Air Assault Brigade and their US-supplied M1126 Stryker ICVs have entered the fight, seen here attacking Russian positions on the northern side of the town. pic.twitter.com/eutgUWP4mM