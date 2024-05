Megjött az első videó: így indult el Oroszország nukleáris hadgyakorlata

Az orosz védelmi minisztérium május 6-án jelentette be: Vlagyimir Putyin elnök utasította az orosz fegyveres erők vezérkarát, hogy készüljön fel egy harcászati nukleáris fegyverek bevetéséről szóló hadgyakorlatra. Ennek célja a tárca szerint az érintett egységek személyi állománya és felszerelése reagálási készségének fenntartása, valamint az orosz állami területi integritás és szuverenitás biztosítása. A tájékoztatásban kitértek arra, hogy a hadgyakorlat egyben válasz azon "provokatív kijelentésekre és fenyegetésekre", amelyeket egyes nyugati tisztségviselők Oroszországgal szemben tettek.

A manővereknek három szakasza lesz: az első tegnap kezdődött el. A másodikhoz Fehéroroszország is csatlakozik majd. Az első fázisban Iszkander típusú nagy hatótávolságú mobil szárazföldi rakétaindítókkal, illetve harcászati nukleáris bombázókkal gyakorlatoznak az oroszok.

Felvétel jelent meg nemrég a gyakorlat kezdetéről: ezen az oroszok egy MiG-31K vadászgépet és egy Tu-22M3 stratégiai bombázót készítenek fel a gyakorlatra.

