Megvan a brit választás konkrét dátuma

Rishi Sunak brit miniszterelnök várhatóan néhány napon belül jelenti be hivatalosan is a 2024-es brit parlamenti választás dátumát, több lap is arról értesült, hogy ez július 4-ére fog esni.

A britek az alsóház összes székéről döntenek majd, vagyis összesen 650 parlamenti képviselőt választanak majd meg. A parlamenti többséghez 326 széket kell nyernie adott pártnak, koalíciónak.

Rishi Sunak állítólag gyorsan le akarja bonyolítani a választásokat, mivel reméli, hogy a kedvező gazdasági adatok (pl. a frissen jelentett, mindössze 2,3%-os infláció) megtolják majd az igencsak küszködő Konzervatív Párt újrázási esélyeit. Friss pollok szerint ugyanis a konzervatívok hatalmas bukás elé néznek: a kormánypártot 20-27% köré mérik, míg a legnagyobb ellenzéki párt, a Munkáspárt a szavazatok 43-48%-át zsebelné be, ha most lenne a választás.

Frissítés: Rishi Sunak miniszterelnök hivatalosan is bejelentette, hogy július 4-én lesznek a parlamenti választások.

