A brit miniszterelnök bemondta az all-int – Másfél hónap, és minden borulhat Londonban

Rishi Sunak brit miniszterelnök tegnapi, a végére zuhogó esőben tartott beszédében bejelentette: a várakozásoknál hamarabb, július 4-én rendeznek parlamenti választást az Egyesült Királyságban. Az előrejelzések szerint óriásit bukhatnak a 2010 óta hatalmon lévő konzervatívok, a Munkáspárt pedig vörösre festheti az ország választási térképét. A legtöbben úgy vélik, hogy a kérdés mindössze annyi, mekkora többsége lesz a Keir Starmer vezette pártnak, noha a saját politikai karrierjét kockára tevő Sunak azt hangoztatta, hogy a konzervatívok harcolni fognak.

A Sky News elemzése szerint így is, úgy is történelmi választás előtt áll az Egyesült Királyság: ha a munkáspárti Keir Starmernek sikerül többséget szereznie, akkor Tony Blair 1997-es győzelme mellett az idei lehet a valaha volt legnagyobb átalakulás a brit parlament összetételében. Ha viszont a konzervatívokat 2022 ősze óta vezető Rishi Sunak kiharcolná, hogy nála maradjon a Downing Street, azaz a kormányfői rezidencia kulcsa, az is teljesen példátlan lenne:

mégpedig azért, mert egyetlen miniszterelnöknek sem sikerült még megfordítania ekkora, 20 százalékpontos lemaradást mindössze másfél hónappal a választás előtt.

Miért pont most?

Az Egyesült Királyság első hindu vallású és indiai felmenőkkel rendelkező miniszterelnöke korábban azt ígérte, hogy az év második felére várható a következő választás kiírása. Így

A LEGTÖBBEN ARRA SZÁMÍTOTTAK, HOGY SUNAK ADNA MAGÁNAK KÉT TELJES ÉVET AZ ORSZÁG ÉLÉN, ÉS ŐSSZEL FOGJA kérni A PARLAMENT FELOSZLATÁSÁT III. KÁROLY KIRÁLYTÓL.

Nos, az év második fele július elsején kezdődik, így Sunak nem hazudtolta meg magát tegnapi bejelentésével, miszerint hat hét múlva fognak a britek a szavazóurnákhoz járulni. III. Károly május 30-án fogja feloszlatni a jelenlegi parlamentet, a július 4-i voksolás után pedig 9-én ülhet össze az új törvényhozás, amelyet az uralkodó 17-én fog hivatalosan is megnyitni.

Sunak a Downing Streetet épp elkapó esőben állva úgy fogalmazott tegnap, hogy szerinte az ország a II. világháború óta a legnehezebb időszakán van túl, és kiemelte a Brexitet, a koronavírus-járványt, az orosz-ukrán háborút és a gazdasági nehézségeket. A kormányfő elmondása szerint bár

"nem csináltunk mindent jól",

büszke arra, amit kormánya elért – még akkor is, ha néhányan egyelőre nem érzik a kilábalást, ezért "minden egyes szavazatért meg fog harcolni."

A brit sajtó szerint Sunak azért állt bele a választás korábbi megtartásába, mert

nem látott arra esélyt, hogy ősszel sokkal jobb pozícióban tudna nekivágni a kampánynak.

Sunak a címlapokon "hazárdjátéknak" titulált döntésével át kívánta venni a kezdeményezést, magabiztosságot mutatva a választók felé. Ráadásul pár eredményt fel is tud mutatni az elmúlt időszakból, sikerült ugyanis három éve nem látott szintre leszorítani az inflációt és a gazdaság is stabilizálódott, valamint a konzervatívok a Ruanda-tervként elhíresült bevándorlási csomagját is átverték a parlamenten (bár Sunak reggeli nyilatkozata szerint csak a választás után szállna fel az első repülőgép illegális határátlépőkkel a fedélzetén, a terv megvalósulását ezáltal a győzelmétől tette függővé).

Kik indulnak?

Alapvetően öt országos és kettő regionális párt fog beleszólni a hirtelen berúgott intenzív kampány alakulásába.

A hatalmon lévő tory párt az elmúlt 14 év alatt az ötödik miniszterelnökét tapossa (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson és Liz Truss után), a választók pedig a technokrata benyomást keltő, bankárból lett politikus Sunakot egyrészt a párt sokéves uralmáért (és az ezalatti válsághelyzetekért), másrészt elődje, Liz Truss Thatchert megidézni szándékozó gazdasági ámokfutásáért büntetik. (A rossz népszerűségi adatok miatt még olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy a konzervatívok újabb vezetőcserével próbálkoznának meg a választás előtt.) A BBC egyik riportere kiemelte, hogy a kormányfő a parlamentáris rendszerben szokatlan, elnökszerű kampányba kezdett, Sunak az elődeihez képest ugyanis jóval személyesebb hangot üt meg a britek bizalmát kérve.

Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője a választási kampány során egy kenti futballklubban tett látogatásakor 2024. május 23-án. Forrás: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

A miniszterelnök ezért saját magát Keir Starmerrel, a Munkáspárt vezetőjével állította szembe, akinek szerinte nincs terve Nagy-Britannia számára. Az ellenzéki pártot balra kormányzó Jeremy Corbyn után Starmer pártvezetőként a középutat célozta meg (nem véletlen a párhuzam Tony Blairrel), hogy bizonyítsa a választóknak: a változás ideje eljött, a Munkáspárt pedig kész átvenni a kormányrudat. A párt az időközi és a helyhatósági választásokon is jól szerepelt az elmúlt hónapokban, bár kérdéses, hogy ez az eredmény mennyire köszönhető Starmer népszerűségének, vagy inkább csak a torykkal szembeni ellenszavazatokról van-e szó. Starmer mindenesetre úgy reagált a választás bejelentésére, hogy az a változás lehetőségéről szól, a pártja pedig ismét a dolgozó emberek szolgálatába állítaná az országot.

A 2019-ben a Brexit megállításával kampányoló liberáldemokraták a pártot két éve átvevő Ed Davey vezetésével vágnak bele a kampányba. Davey szerint az emberektől elszakadt konzervatívok túl sok ideje magától értetődőnek veszik a szavazókat. Az ország számos körzetében szerinte ők lehetnek azok, akik legyőzik a torykat, így jelentősen növelni szeretnék a képviselőik számát.

A szebb napokat is látott Skót Nemzeti Pártot (SNP) néhány hete vette nyakába az öregmotorosnak számító John Swinney. A korrupciós botrányba keveredett korábbi skót első miniszter, Nicola Sturgeon helyettesének irányításával kampányoló párt legnagyobb kihívása Starmerék skóciai térhódításának megállítása lesz, a legfrissebb felmérések szerint ugyanis jelentősen visszaeshet a képviselőik száma, elsősorban a skóciai kutatásokban őket immár megelőző Munkáspárt javára.

A Brexit Pártról átnevezett, Nigel Farage által alapított populista jobboldali Reform UK Richard Tice -szal az élen kezdi a kampányt. Az időközi választásokon a Munkáspárt mellett a Reform Párt volt a konzervatívok leszereplésének legnagyobb nyertese: május elején volt olyan körzet, ahol kevesebb mint 120 szavazaton múlt, hogy a torykat beelőzve a második helyen végezzenek. A konzervatívokat korábban a Brexit miatt sarokba szorító, jobboldalról kihívó párt vezetője korábban arról beszélt: a Munkáspárt ellenében nem a toryk, hanem ők jelentik az igazi ellenzéket.

A Brexit Pártról átnevezett, Nigel Farage által alapított populista jobboldali Reform UK Richard Tice-szal az élen kezdi a kampányt. Az időközi választásokon a Munkáspárt mellett a Reform Párt volt a konzervatívok leszereplésének legnagyobb nyertese: május elején volt olyan körzet, ahol kevesebb mint 120 szavazaton múlt, hogy a torykat beelőzve a második helyen végezzenek. A konzervatívokat korábban a Brexit miatt sarokba szorító, jobboldalról kihívó párt vezetője korábban arról beszélt: a Munkáspárt ellenében nem a toryk, hanem ők jelentik az igazi ellenzéket.

. A helyi kormányzatban történő együttműködést nemrég felmondó Plaid Cymru vezetője viszont úgy véli: a toryk összeomlasztották a gazdaságot, miközben Starmerék természetesnek veszik a velsziek szavazatát, akiknek az érdekeit csak ők képviselik. Végül pedig a visszavonulását bejelentő, egy képviselővel rendelkező Zöld Párt fókusza a számukra nyerhető pár körzet bezsebelésén lesz. A párt társelnöke, Carla Denyer szerint erre Brighton mellett Bristol városában lehet esélyük.

Mik az esélyek?

Nos, bármennyire is harciasan veszi fel Rishi Sunak a kesztyűt Keir Starmerrel szemben, az összecsapás most leginkább Dávid és Góliát harcaként írható le a közvélemény-kutatási adatokra tekintve. A BBC összesítése alapján ugyanis

a Munkáspárt jelenleg 45 százalékkal vezet, a konzervatívok támogatottsága pedig 23 százalékra tehető országosan.

Összehasonlításképp, a legutóbbi választáson a toryk közel 44 százalékos eredményt értek el.

Ezen túl könnyen meglehet, hogy a Reform UK fog harmadikként befutni a szavazatarány tekintetében, őket jelenleg 11 százalék környékére mérik. A liberáldemokraták a 10 százalékot alulról súrolják, miközben a felívelőben lévő zöldek a 6 százalékot is elérhetik a felmérések szerint. A két regionális párt országos támogatottsága nem igazán nyom a latba, hiszen az SNP (3%) és a Plaid Cymru (1%) kizárólag a saját országrészükben indítanak jelölteket.

Az, hogy nem igazán fontos, elmondható azonban az összes párt várható szavazatarányáról, hiszen a "győztes mindent visz" alapú brit választási rendszerben kizárólag az egyéni körzetekben szerzett diadallal lehet valakiből képviselő. A 650 fős alsóházban pedig 326 mandátum szükséges a kormányzó többséghez.

Az Economist mandátumbecslésének medián adatait figyelembe véve

a Munkáspárt jelenleg földindulásszerű győzelemre számíthat.

Ez alapján a kormányfő-aspiráns Keir Starmer igazán kényelmes, 381 fős frakcióra számíthat, miközben a toryk 192 képviselőt szereznének csak, ami csaknem fele a 2019-ben elért 365-höz képest. A munkáspártiak az előző eredményükhöz mérve viszont körülbelül 180 mandátummal növekednének. Egyes előrejelzések ezzel szemben azt is valószínűnek tartják, hogy

a Munkáspárt a székek 60, de akár 70 százalékát is megszerezheti, 400 vagy annál még több képviselővel.

Starmerék elsöprő győzelmével szintén durván visszaeshet az SNP, ami az eddigi 48 helyett 27 képviselővel térhet csak vissza a jövőben, miközben a liberáldemokraták 22 mandátummal megkétszerezhetik jelenlegi frakciójuk méretét. Az Economist előrejelzése szerint a zöldektől ismét csak egy politikus kerülne be, miközben a Plaid kettő tagját küldhetné Westminsterbe.

Érdekesség azonban, hogy

a 10 százalék fölé mért Reform Párt egyetlen egy képviselője sem ülhetne be az alsóházba,

mivel a szavazataik relatíve egyenlően osztódnak el a körzetekben, de egyikben sem valószínű a győzelmük a jelenlegi becslések alapján.

Rengeteg dolog múlik az elkövetkező kampányidőszakon, ám összességében továbbra is az a legesélyesebb forgatókönyv, hogy az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke 14 év konzervatív dominancia után munkáspárti lesz, és Keir Starmernek fogják hívni az illetőt. A választást – egy brit elemző szavaival élve – annak eredményétől függően "bátor vagy bugyuta" módon hamarabbra hozó

Rishi Sunak pedig óriási politikai teljesítményről tenne tanúbizonyságot már akkor is, ha sikerülne elérnie azt, hogy a Munkáspárt ne kiütéssel nyerjen.

Nem beszélve arról, ha lenne esélye fordítani a hátralévő hat hét folyamán.

Címlapkép: Rishi Sunak, az Egyesült Királyság miniszterelnöke bejelenti a brit parlamenti választások időpontját a Downing Streeten 2024. május 22-én Londonban. Címlapkép forrása: Peter Nicholls/Getty Images