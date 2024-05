Videó: akár háborúra is készülhetne Tajvan - Nagyon feszült a helyzet a sziget körül

Peking nem titkolt célja a hadgyakorlattal Tajvan "megbüntetése", reagálva a tajvani államfő beiktatási beszédére, ahol Kínát militiáns agresszornak titulálta, illetve felszólította az ellenségeskedések beszűntetésére.

A kínai fegyveres erők a Közös Kard 2024 hadgyakorlat keretében lényegében minden irányból körülvették a szigetet, Tajpej jelentése szerint a kínai partiőrség és a haditengerészet összesen 26 hadihajója és a légierő legalább 49 gépe mozgolódott a környéken, többen átlépték a Tajvani-szoros felezővonalát, ami de facto tengeri határként szolgál.

The Taiwanese Ministry of National Defense is reporting that in the last 24 Hours; at least 49 Aircraft of the Peoples Liberation Army Air Force, 19 Ships of the Peoples Liberations Army Navy, and 7 Ships of the Chinese Coast Guard were Detected operating near Taiwanese pic.twitter.com/zE5ALQEt4l