Eltűntek a kínai hajók és repülőgépek a Tajvani-szorosból

Kína befejezte helyi idő szerint pénteken a "büntető" jelzővel illetett, csütörtökön kezdett hadgyakorlatát a Tajvani-szoros környékén, egy nap alatt több mint 60 harci repülőgépet küldött a sziget közelébe.

A kínai hadsereg "sikerrel lezárta a "Joint Sword-2024A" elnevezésű gyakorlatát Tajvan környékén - jelentette péntek este a kínai állami televízió.

A tajvani védelmi minisztérium szombati közlése szerint az utóbbi 24 órában 62 kínai harci repülőgépet észleltek Tajvan körül, ami idén rekordnak számít. A repülőgépek közül 47 át is lépte a Tajvani-szoros középvonalát. A hadgyakorlat során 27 kínai hadihajót is észleltek a sziget körül pénteken - tették hozzá. Válaszul a tajvani hadsereg is készenlétbe állította hadihajóit és szárazföldi rakétarendszereit.

A manővereket Peking Tajvan néhány napja hivatalba lépett új elnöke, Laj Csing-tö hétfői beiktatási beszédére válaszul folytatta le.

A hadgyakorlatot - Peking szavai szerint - "büntetésnek" szánták, amiatt, hogy a tajvani elnök beszédében arra utalt: Kínát és Tajvant két külön államnak tartja.

Címlapkép forrása: Getty Images