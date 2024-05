A pusztítás képeivel üzent a világ népeinek Zelenszkij Harkivból

Harkivot szombat délután érte rakétatámadás, amelyben egy barkácsáruház is találatot kapott. Az Epicentr nevű hipermarketben több százan lehettek a támadás idején, eddig 12 ember halálát erősítették meg. A tűzoltóknak 16 órába tellett eloltaniuk a robbanás nyomán keletkezett tüzet.

Zelenszkij egy szétlőtt épületből, Harkivból jelentkezett be, innen küldte videóüzenetét angol nyelven a világ népeinek.

Számukra öröm, ha gyújtogathatnak. Mindannyian tudjuk, hogy kivel van dolgunk. Oroszországot olyan emberek irányítják, akik azt akarják, hogy ez legyen a norma – életek felégetése, városok és falvak lerombolása, emberek megosztása és az országhatárok eltörlése háborúval

– jelentette ki Zelenszkij, aki mondandóját Harkivban és más ukrán településeken készült felvételekkel illusztrálta.

