Berobbanna a keleti hatalom a jövő geopolitikai területére

A dél-Koreai kormány új űrügynökséget indított, célul kitűzve, hogy 2027-re megduplázza az űrkutatásra szánt költségvetést. Az a cél, hogy elősegítse az ország előretörését a globális űrkutatási versenyben, miközben a magánvállalatok támogatását is növeli – írta meg a The Japan Times

Dél-Korea évtizedek óta ismert technológiai fejlesztéseiről és innovációiról – ilyenek például a Samsung okostelefonok és az SK Hynix félvezetők – most az űrkutatás területére is szeretne betörni. Szöul eddig csak másodlagos szereplő volt ezen a területen, korlátozott finanszírozással és néhány kudarcélménnyel. A tudományos és technológiai miniszter vezetésével viszont útjára indították az új űrügynökséget, amelynek célja Dél-Koreát az űrkutatás nagyhatalmává tenni. A kormány 2027-re tervezi megduplázni a terület éves költségvetését, elérve az 1,1 milliárd dollárt.

Jun Szogjol elnök kormánya eddig is jelentős összegeket fordított az ország rakétaprogramjára és navigációs műholdakra. Dél-Korea első saját fejlesztésű rakétája, a Nuri 2021-ben indult útnak, majd egy évvel később követte egy műhold is. Az amerikai SpaceX segítségével egy katonai megfigyelő műholdat is pályára állítottak. A Korea AeroSpace Administration (KASA) létrehozását jelentős lépésnek szánják az ország űrprogramjának fejlesztésében.

Az ügynökség ambiciózus projekteket tervez, többek között személyzet nélküli holdraszállást 2032-re és Mars-küldetést a következő évtized közepére.

A dél-koreai kormány piaci cégek számára létesítményeket épít Dél-Csolla tartományban és alapot hoz létre a magánűrvállalkozások támogatására. A Korea Aerospace Industries és Hanwha Aerospace jelentős szerepet vállalnak az új fejlesztésekben, többek között műholdindításokban és új rakétatechnológiák fejlesztésében. A hosszú távú cél az állami támogatás révén globálisan versenyképes technológiák fejlesztése és a magánvállalatok erősítése ezen a területen.

Az űrkutatás a jövő egyik legfontosabb geopolitikai területének számít, egyre több ország fordít növekvő figyelmet a versenyfutásban való részvételre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images