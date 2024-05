Nem állnak le az ukránok: lassan már rá se lehet ismerni erre az Abrams harckocsira

Mivel az Abrams-harckocsikat néhány hete kivonták a frontvonalról az ukrán katonák, remek lehetőség nyílik a harcjárművek fejlesztésére: pár napon belül már a második átépített amerikai tankról jelennek meg fotók a közösségi médiában.

Oroszország és Ukrajna is egyaránt próbál újabb és újabb megoldásokat találni a modern páncéltörő rakéták és drónok ellen, Berdicsi térségében pedig bebizonyosodott az is, hogy ahogy minden más keleti és nyugati harckocsi, úgy az amerikai M1A1 SA Abrams is sérülékeny ezekkel a fegyverekkel szemben.

Ukrán katonák most megpróbálnak javítani az Abramsek túlélőképességén: folyamatosan jönnek a friss fotók a „feltuningolt” harckocsikról.

Ez a gép Kontakt-1-es robbanó-reaktív páncélzatot kapott a páncéltestre, a toronyra fémrácsot hegesztettek, illetve kapott egy „tyúkketrecet” is a tetejére, melynek célja a dróntámadások elleni védekezés.

US-supplied M1A1 Abrams MBT in Ukrainian service, sporting a large amount of Kontakt-1 ERA on the hull and extensive turret cage armor. pic.twitter.com/1nRQAFB961 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 27, 2024

A megoldás egyébként valószínűleg valóban növeli a harckocsi túlélőképességét és nem is teljesen újdonság. Az Abrams harckocsikra az Egyesült Államok már az iraki háború során fejlesztett hasonló megoldást, ez a Tank Urban Survival Kit (TUSK). Igaz, a TUSK nem biztosított ilyen átfogó védettséget a harckocsi tornyának, csak a lőszerkészletet védte és értelemszerűen nem volt része a „tyúkketrec” sem. Az ukránok által gyártott „házi” megoldás vélhetően jelentős plusz súlyt rak a harckocsi futóművére, így annak mobilitása is csökkenhet.

Címlapkép forrása: Getty Images