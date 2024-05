Lecsaptak a Neptunok, csődöt mondott az orosz légvédelem

Oroszország „modern” és „hatékony” légvédelmi rendszere ismét tehetetlennek bizonyult rakétáinkkal és pilóta nélküli rendszereinkkel szemben, és nem tudta megvédeni az orosz hadsereg logisztikájához és ellátásához használt fontos létesítményeket

– írta közleményében az ukrán vezérkar.

Tonight, Ukrainian attack drones successfully hit an oil depot in the port of Kavkaz, Russia, just off the Kerch Strait.The depot can be seen burning into this morning. pic.twitter.com/hCkp0UR9DE