Videó: ékegyszerű megoldással intézték el az oroszok az ukrán hadsereg rettegett fegyverét

A Baba Yaga az ukrán hadsereg egyik legjobb drónja: éjjel működik, jelentős terhelést bír el és sokáig immunis volt az orosz zavaróberendezésekre. Hivatalosan az ukránok Vámpírnak nevezték el, a Baba Yaga nevet a fegyvertől rettegő orosz katonák aggatták rá. Pontos képességeiről itt írtunk:

Most egy igencsak érdekes felvétel jelent meg a frontvonalról: az látható rajta, hogy az oroszok egy hőkamerás drónnal becserkésznek, majd megsemmisítenek egy ukrán Baba Yagát. A „rettegett” ukrán drónt egyszerű aknagránátokkal intézték el, miután a drón fölé repültek: az első dobás mellé ment, a második viszont telibe találta a robotgépet.

Drone wars: Russian drone bombs an Ukrainian heavy Baba Yaga drone from above. pic.twitter.com/UlAPkDGezq