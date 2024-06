Veszélyes akcióba kezdtek az oroszok, riasztották a lengyel légierőt

Az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő erők tevékenysége miatt riasztották a lengyel légierőt, több vadászgép is a levegőbe emelkedett. Komoly incidens nem történt.

A lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága (DO-RSZ) X-oldalán számolt be arról, hogy tegnap este jelentős mennyiségű orosz repülőgép, rakéta és drón hatolt be az ukrán légtérbe, egyes eszközök pedig egy olyan röppályát követtek, amely Lengyelországot is érinthette volna.

Elővigyázatosságból Lengyelország légiereje számos repülőgépet küldött a lengyel légtérbe, az ország délkeleti részén fokozott katonai aktivitásra figyelmeztették a lakosságot.

A DO-RSZ későbbi jelentése szerint a légierő „hosszú és dolgos éjszakán” van túl, de nem hatoltak be orosz katonai eszközök a lengyel légtérbe, Ukrajna területét viszont számos megyében csapás érte, egyebek mellett a lengyel határ mellett is.

Varsó jelentése szerint az orosz haderő cirkálórakétákat, drónokat és ballisztikus rakétákat használt Ukrajna ellen.

