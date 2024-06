Donald Trump is csatlakozott a közösségi oldalhoz, amelyet korábban betiltott volna

A hivatalban lévő demokrata elnök, Joe Biden után republikánus ellenfele, Donald Trump is csatlakozott a TikTokhoz.

A volt elnök bő másfél nap alatt 3,4 millió követést szerzett, illetve feltette első posztját is.

Összehasonlításképp, Biden kampányfiókjának közel négy hónapos aktivitása alatt mindössze 342 ezer feliratkozója akadt.

NEW He tried to ban TikTok during his presidency, but now hes joined it. Donald Trump now has a verified TikTok account. President Biden doesnt have a personal TikTok account, but his campaigns rapid response team has an official account there. pic.twitter.com/iyuKse6lVZ