Új fegyvert kapott az orosz hadsereg: megjelent az első 2Sz43 Malva a frontvonalon

Az alábbi drónfelvétel állítólag az Oroszországhoz tartozó Belgorod megyében készült, egy új típusú 2Sz43 Malva önjáró tarack látható rajta, ahogy az ukrajnai Harkiv területét lövi. Ez az első bizonyított alkalom, hogy egy ilyen fegyvert éles bevetésen láthatunk.

A felvétel készítője nem ismert: az ukránok szerint egy ukrán drón, az oroszok szerint egy orosz drón vette fel a fotót.

I might be wrong, but I believe this is the first publicly-known appearance of the Malva in Ukraine. https://t.co/9J0S2gkNbG