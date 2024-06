Véget ért a világ legnagyobb választása: eddig úgy tűnik, nyert Putyin szövetségese

Napvilágra kerültek az első számok azt illetően, hogy pontosan milyen eredménnyel zárulhatott az indiai választás. Hosszú kampány előzte meg a világrekorder ideig tartó szavazást, amelyben főleg az ország gazdasági eredményei, valamint a társadalmat megosztó vallási törésvonalak kapták a legnagyobb figyelmet. A többség megszerzéséhez összesen 272 széket kell megszerezni az 543 fős parlamentben (két képviselőt az ország elnöke jelöl ki).

Az előzetes várakozások újra a 2014 óta kormányzó Narendra Modi és a Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) győzelmét jelezték előre.

Az első exit pollok is megerősítik a számításokat, minden jel szerint a 72 éves miniszterelnök harmadszor is megnyeri sorozatban a választásokat. A megkérdezettek válaszai alapján a BJP elsöprő győzelemre számíthat, kényelmesen el fogják érni a többséget. Korábban az is elhangzott, hogy akár 370 helyet is megszerezhet Modi, a számok szerint ez nem jött össze, 350 körüli székre ülhet kormánypárti képviselő. A hivatalos eredményekre június 4-én lehet számítani.

Az indiai ellenzék azonnal támadni kezdte az eredményeket, mivel szerintük a kormánypárt malmára hajtja a vizet. Korábban is jöttek már ki olyan előzetes várakozások, amelyek végül pontatlannak bizonyultak. 2020-ban Bihar állami választásán az egyik jelölt magabiztos sikerét mutatták, végül jelentősen alulmaradt a későbbi győztessel szemben.

A Narendra Modi vezette India kifejezetten jó kapcsolatot ápol Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is, bár a 2022-es ukrajnai háború óta Moszkvától némileg eltávolodott Újdelhi álláspontja. A hűvösebbé váló viszony ellenére a világ legnépesebb országa még mindig az orosz energiahordozók egyik legnagyobb felvásárlója.

Címlapkép forrása: Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images