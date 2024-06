Lendületet vett az ellentámadás: hídvetőkkel rohamoznak az ukránok

Az ukrán hadsereg német Biber hídvetőkkel kelt át a Vovcsanszk északi részét leválasztó Vovcsa folyón, nyugati források szerint egy, orosz források szerint legalább 4-5 hidat hoztak létre.

Az ukrán ellentámadás komoly lendületben van: orosz és nyugati források szerint is egyre jobban kezdenek kiszorulni az orosz katonák a harkivi város északi részéből.

Az orosz Rybar elismeri, hogy az ukránok valóban átkeltek a Vovcsán és most utánpótlási útvonalakat, hídfőállásokat próbálnak létrehozni a város északi részében. Az orosz védelmi minisztériummal jó kapcsolatot ápoló thinktank szerint azonban az oroszok északnyugati irányból ellentámadnak, az orosz offenzívát az ellenséges dróntevékenység azonban jelentősen hátráltatja.

️ Slobozhanske directionSituation as of the end of June 3, 2024In recent days, the situation has remained tense in the Slobozhanske direction. Ukrainian units are regularly counterattacking and not giving up attempts to reduce the combat potential of Russian troops. pic.twitter.com/3L6guUg9PR