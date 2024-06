Nem adja fel: ismét elindul a botrányhős politikus, akit korrupcióval és kémkedéssel vádolnak

Bob Menendez demokrata New Jersey-i szenátor bejelentette: annak ellenére, hogy büntetőper van folyamatban ellene súlyos korrupciós vádakkal, a novemberi választáson ismét el fog indulni, ezúttal függetlenként - írja az Axios. Ezzel a lépéssel pedig akár fel is borulhat a papírforma a biztos demokrata bázisnak tartott New Jersey szenátori választásán.

Mint már korábban is mondtam; nem követtem el bűncselekményt. Minden eddiginél biztosabb vagyok abban, hogy a New Jersey-i polgárok, illetve az amerikai közvélemény a vádak alól történő felmentésemet fogja látni, és újraválasztanak a szenátusba

- jelentette ki a demokrata Bob Menendez, aki 2006 óta szolgál a szenátus New Jersey állami tagjaként. A magát ezúttal függetlenként megmérettető Menendeznek 800 aláírásra volt szüksége az újbóli jelöltséghez, aminek háromszorosát gyűjtötte össze az államban.

A prominens latino politikusnak május 15-én kezdődött meg a szövetségi bírósági tárgyalása.

A 2023-ig a szenátus külügyi bizottságának elnökeként is munkálkodó Menendezt azzal vádolják, hogy külföldi kormányoktól kenőpénzt és különböző ajándékokat fogadott el. A hatóságok 2022-ben 100 ezer dollár értékben aranyrudakat, borítékokba és kabátokba rejtve több százezer dollár készpénzt, valamint egy luxus Mercedest is találtak az otthonában. A vád szerint mindezt az egyiptomi és katari kormányoktól kaphatta

TITKOSÍTOTT INFORMÁCIÓK ÁTADÁSÁÉRT ÉS A WASHINGTONI DÖNTÉSHOZATAL BEFOLYÁSOLÁSÁÉRT CSERÉBE.

A szenátort már 2017-ben is korrupcióval vádolták, akkor egy floridai szemésztől elfogadott ajándékokért cserébe végrehajtott szívességek miatt. Az a per azonban vakvágányra futott, a vádpontok egy részét pedig megsemmisítették.

NOHA SAJÁT PÁRTJÁBÓL IS ERRE SZÓLÍTOTTÁK FEL, MENENDEZ AZÓTA SEM MONDOTT LE SZENÁTORI POZÍCIÓJÁRÓL.

A politikus ártatlannak vallotta magát, a szövetségi ügyészség vádemelését pedig "alaptalan kitalációnak" és etnikai alapú "üldöztetésnek" nevezte. Menendez feleségét és az ügylet két másik résztvevőjét is vád alá helyezték. A szenátor pere akár két hónapig is eltarthat, és több évtizednyi börtön is várhat rá, ha bűnösnek találják.

Címlapkép forrása: Robert Menendez New Jersey-i demokrata szenátor távozik a szövetségi bíróságról New Yorkban, az Egyesült Államokban 2024. május 13-án, hétfőn. Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images