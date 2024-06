Oroszország titkos akciókba kezdett Európában, megindult a támadás

A nyugati kormányok szerint Oroszország egyre több szabotázskísérletet hajt végre, többek között katonai támaszpontok ellen, de a polgári infrastruktúrát is célba vette már Európa-szerte. A gyakran az orosz GRU katonai hírszerzés által vezetett „szürke zónás” támadások célja, hogy erősítsék az Ukrajna szövetségesei közötti széthúzást, megzavarják a Kijevbe irányuló katonai ellátást, és bomlasszák a nyugati közhangulatot.

Edgars Rinkēvičs lett elnök a Financial Timesnak azt mondta, hogy Oroszország megpróbál félelmet kelteni és ehhez titkosszolgálati műveleteket hajt végre Európa-szerte. A NATO-szövetségesek próbálják kitalálni, hogyan reagáljanak, ha nem hivatkoznak a katonai szövetség kölcsönös védelmi záradékára, az 5. cikkelyre.

A közelmúltban történt incidensek közé tartozik egy állítólagos, Oroszország által támogatott gyújtogatás egy ukrán kötődésű raktár ellen az Egyesült Királyságban, egy szabotázstervezet az amerikai katonai támaszpontok ellen Németországban, az európai vasúti jelzőhálózatok megzavarására tett kísérletek, valamint a polgári repülés GPS-navigációs rendszereinek zavarása a Baltikumban.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter elmondta, hogy „gyakorlatilag minden szövetséges” a NATO prágai külügyminiszteri találkozóján beszámolt arról, hogy a Kreml fokozza hibrid támadásait. Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter szerint Moszkva „megpróbál megfélemlíteni minket”, és kulcsfontosságú, hogy „ezt ne engedjük meg”.

Az egyik probléma az, hogy az incidensek gyakran véletlenszerűnek tűnnek, és olyan célpontok ellen irányulnak, amelyeknek nincs közük Ukrajnához. A másik probléma az, hogy az incidenseket gyakran proxik hajtják végre, ami megnehezíti, hogy közvetlenül Oroszországnak tulajdonítsák őket. Egy nyugati kémelhárító tiszt szerint Moszkva egyre többször bérel fel végrehajtókat az akcióihoz, ami annak köszönhető, hogy Európa a közelmúltban tömegesen kiutasított több száz orosz diplomatát és kémet, ami új kockázatokat is jelentett.

Lengyelország a szabotázsakciók egyik fő célpontja, mivel a szomszédos Ukrajnába szállított nyugati katonai szállítmányok csomópontja. A hatóságok az elmúlt hónapban tucatnyi embert tartóztattak le kémkedéssel és szabotázzsal kapcsolatos vádakkal, többségüket az oroszok a szervezett bűnözői körökből toborozták.

Az ilyen támadások elhárítására vonatkozó jelenlegi titkosszolgálati feladatok jellemzően háromlépcsős folyamatot foglalnak magukban: a támadások felismerése és megnevezése, a nemzeti ellenálló képesség kiépítése, valamint olyan elrettentő stratégia kidolgozása, amely valós megtorlást jelent Oroszországgal szemben.

Az egyik lehetséges intézkedés az orosz diplomaták vízumainak korlátozása, ahogyan azt Jan Lipavský cseh külügyminiszter javasolta. Az agresszívabb válaszlépés egy olyan, Oroszországon belüli, „tit-for-tat” információs kampányt jelenthet, amely rávilágít az ukrajnai háború költségeire. Nyugati tisztviselők szerint a központi probléma továbbra is az, hogy Oroszország szürke zónás támadásai kiszámíthatatlanok, többféle formában történnek, és aszimmetrikusak, ami kockázatossá teszi a megtorlásukat. Rinkēvičs szerint a NATO-nak mindenféle megtorló eszközt meg kell fontolnia, mégha nem is mindegyiket vetheti be.

Címlapkép forrása: Getty Images