Megállíthatatlannak tűnik az orosz hadsereg: elesett Paraszkovijivka, szabad az út Kosztjantinivka irányába

Paraszkovijivka egy aprócska falu Donyeckben, a háborút megelőzően a lélekszáma mindössze 52 főre rúgott. Novomihajlivkától nyugatra található, tőle délre egy víztározó jelentette a természetes védelmi vonalat.

A legfrissebb felvételek szerint az orosz hadsereg mind a víztározótól délre, mind északra sikeresen nyomult előre, kedden pedig teljesen elfoglalták Paraszkovijivka települést. A település elvesztését független források is megerősítették.

Ezzel egyszersmind megnyílt az út Kosztantinivka irányába is, amely településen halad át az utolsó, Vuhledár irányába tartó egyetlen magasabb rangú főútvonal (ez persze nem jelenti az ottani frontvonal elvágását, hiszen a településre több, kisebb rangú útvonal is vezet, amelyek továbbra is ukrán kézen vannak).

Russian forces have completely captured the settlement of Paraskoviivka and advanced south of the reservoir towards Konsyantynivka pic.twitter.com/9tkuORoY77