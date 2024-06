Videó: Minuteman III-as interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki az Egyesült Államok

A rakétaindítás a Kaliforniában található Vandenberg bázisról történt, ez a támaszpont az amerikai űrerőköz tartozik. A szervezet azt írja weboldalán: robbanófejjel nem felszerelt rakétával hajtottak végre próbalövést, tegnap, helyi idő szerint éjjel 12:56 perckor.

A rakétaindításról készült felvételen jól látszik: a fegyvert felrobbantották a levegőben.

The US carried out a planned test launch of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile (ICBM) from Vandenberg Space Force Base on Tuesday, Air Force Global Strike Command announced.This was the first of two test launches scheduled for this week. pic.twitter.com/vXOrveYE4j