Érkeznek a nyugati fegyverek az ukrajnai frontra, de még mindig brutális az orosz fölény

Egy ukrán katona a The Telegraph-nak elmondta, az oroszok még mindig ötszörös tüzérségi fölényben vannak, annak ellenére, hogy lassan elkezdtek megérkezni a nyugati fegyver- és lőszerszállítmányok.

Ha 10 lőszert elhasználunk, 50-et küldenek vissza

– nyilatkozta a brit lapnak egy ukrán tüzér, aki hozzátette, még ha meg is kapják a nyugati lőszereket, problémát jelent, hogy a tüzérségi csövek öregek és elhasználódtak.

Egy másik katona elmondta, már használják azokat az amerikai lőszereket, amelyeket az amerikai Képviselőház csak több hónapos késéssel szavazott meg Ukrajna számára.

Természetesen nagyon fájdalmas volt 2023 vége. Most már használhatjuk a tüzérséget. Nem lehet csak gyalogsággal harcolni

– nyilatkozta.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentésében beszámolt róla, hogy egy ukrán katona az észt ERR-nek azt mondta, a nyugati lőszerek már „csörgedeznek” az ukrajnai frontra, de még nem nagy mennyiségben. Megjegyezte, az oroszoknak „jelentős előnye” van a lőszerek terén.

Az ISW szerint az oroszok addig szeretnének jelentősebb eredményeket elérni, míg a nyugati fegyverek nagyobb számban meg nem érkeznek a frontra.

Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images