Lebombázták az oroszok Odesszát: megsemmisült egy Szuhoj Szu-31-es is

Az ukrán repülőterek – köztük az odesszai is – az elmúlt időszakban többször az orosz drónok és rakéták célkeresztjébe kerültek. Ezek során, valamelyik támadásban megsemmisültek magántulajdonban álló műrepülőgépek is – legalábbis a kiégett roncsokról készült felvételek alapján erre lehet következtetni.

Recently, a privately owned Sukhoi Su-31M reg. UR-TOP aerobatic aircraft was destroyed in a hangar during a Russian missile attack on Odesa Airport. pic.twitter.com/o9cozaVXA4

A kiégett gépek között megtalálható egy ukrán gyártmányú A-22 Foxbat, egy német Extra EA-300 kétüléses műrepülőgép és egy Szuhoj Szu-31 orosz, együléses műrepülőgép. Utóbbi egy kifejezetten nagy hírnevet szerzett repülőgéptípus, amelyet több műrepülő világbajnok is használt az évtizedek során.

Extra EA300SC reg. UR-WIN was also destroyed. Note the damaged Aeroprakt A-22 Foxbat in the background. pic.twitter.com/yfclwWpKJi